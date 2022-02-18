Во Владимирской области не все многодетные семьи могут заниматься спортом бесплатно

Закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан» принят в области еще в 2007 году. Льгота многодетным на услуги государственных и муниципальных спортивных учреждений – один из пунктов этого базового документа. Но случаев образцового его исполнения – единицы.

Члены социального комитета ЗС запросили аналитику с мест. Оказалось, что на практике каждый муниципалитет трактует норму так, как позволяют собственные финансовые возможности. В Коврове в спортзалы пускают всех многодетных и в любое время, в Суздале – только своих, чуть ли не по прописке, во Владимире – по особому графику.

«Речь в основном идет о наших спортивных организациях – городской Центр здоровья, ледовый комплекс «Владимирец», стадионы «Лыбедь» и «Северный». Самые востребованные услуги – бассейн и каток. У нас заявилось 35 многодетных семей, всем им возможность бесплатного пользования предоставляется. Но, конечно, приходится договариваться о времени – ведь есть еще занятия групп. Проблема в том, что затраты городу и самим учреждениям никто не компенсирует. Учитывая, что час на льду или в бассейне стоит от 200 рублей, размер недополученных доходов получается приличный. А ведь надо платить коммуналку, зарплату тренерам», - объясняет заместитель начальника управления по физкультуре, спорту и молодежной политике г. Владимира Олег Медведев.

По закону финансовое обеспечение льготы лежит на региональном бюджете. А порядок выделения средств муниципалитетам и их расходования должен утверждаться постановлением администрации Владимирской области, которого до сих пор нет.

«Чтобы закон заработал в полную силу, исполнительной власти необходимо принять постановление. В нем нужно четко прописать механизм правоприменения, снять все финансовые вопросы – разработать порядок компенсации муниципалитетам и предусмотреть необходимые на это средства. Мы рассчитываем, что в ближайшее время пробелы будут устранены», - резюмировал председатель социального комитета Сергей Бирюков.