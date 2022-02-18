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Происшествия18 февраля 2022 11:11

В Петушинском районе кассира магазина обвиняют в присвоении выручки

Преступление вскрылось после ревизии, обнаружившей недостачу
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение».

В преступлении обвиняется 53-летняя местная жительница, которая работала в одном из сетевых магазинов.

Сотрудники данного магазина обратились в полицию после того, как в ходе ревизии обнаружили недостачу 19 тысяч рублей. Полицейские начали проверку и заподозрили в хищении одного из кассиров. Женщина после задержания не стала отрицать вину и созналась, что действительно забирала себе часть выручки.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Петушинский районный суд.