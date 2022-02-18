Общественники просят признать дом с обвалившейся крышей в поселке имени Артёма аварийным

фото ОНФ по Владимирской области

Эксперты ОНФ во Владимирской области отреагировали на появившиеся в социальных сетях пугающие фотографии дома в поселке имени Артёма Камешковского района. В многоквартирном деревянном доме на улице Школьной, 3, под тяжестью снега обрушилась крыша.

активисты вышли на связь с одной из жительниц дома Мариной Китаевой. Женщина является матерью шестерых детей, пятеро из которых – несовершеннолетние и проживают вместе с ней. Квартиру в этом доме Марина купила на средства маткапитала. Общая площадь жилья составляет 57,7 кв. м. В доме – пять квартир. И только в двух из них проживают жильцы, в число которых входит семья Китаевой.

Из-за того, что в остальных квартирах никто не проживал и не делал ремонт, дом постепенно разрушался. Обильные осадки поспособствовали ускорению этого процесса.

«Мы считаем, что данный дом должен быть признан аварийным. По счастливой случайности в этот раз никто не пострадал. В следующий раз все может быть намного хуже. Мы обратились в администрацию Камешковского района, в жилищную инспекцию и в прокуратуру, чтобы ситуация была досконально изучена и были приняты незамедлительные меры. Многодетную семью должны взять на контроль органы социальной защиты и оказать всестороннюю помощь по оперативному получению полагающихся им социальных льгот и выплат», – отметил член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Вячеслав Картухин.