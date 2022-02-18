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Происшествия18 февраля 2022 10:14

В Кольчугино магазин продавал 33 пары обуви под видом известного бренда

На самом деле товар оказался контрафактом
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции кольчугинской полиции совместно с коллегами из главка обнаружили, что в одном из местных магазинов имеется в продаже обувь с логотипами известного бренда.

Однако у хозяйки торговой точки соответствующих документов не имелось, а дальнейшая проверка показала, что обувь сделали вовсе не на фирменном производстве правообладателя товарного знака.

В общей сложности в магазине было изъято и направлено на экспертизу 33 пары обуви.

В связи с этим в отношении 52-летней владелицы магазина дознаватели полиции возбудили уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака. Расследование продолжается.