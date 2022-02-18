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Общество18 февраля 2022 9:56

На заправку Юрьев-Польского района незаконно сбыли 78 канистр с ядовитым веществом

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Прокуратура Юрьев-Польского района установила, что до 29 ноября 2021 года неизвестный незаконно сбыл на автозаправочную станцию 61 канистру стеклоомывающей жидкости с этикеткой «Nordstar», 14 канистр с этикеткой «Зимний стандарт», 3 канистры с этикеткой «Ураган», содержащие в своем составе метиловой спирт (метанол), который относится к списку ядовитых веществ.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования будет дана юридическая оценка действиям предпринимателя, в том числе, его осведомленности о несоответствии продукции заявленным критериям, а также приняты меры к установлению места и обстоятельств производства содержащих ядовитые вещества жидкостей.

Санкция названной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.