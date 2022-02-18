Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 февраля 2022 9:40

Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровело 447 человек

Трое человек скончались
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

18 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 2275 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрировано 121386 случаев заболевания.

В больницах региона действуют 2110 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82,6 процента из них занято (1742), свободны 368 коек. 140 человек были госпитализированы.

88419 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 447 человек. За период наблюдения в области отмечено 3178 летальных случаев (+3 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 634078 жителей региона, второй – 610518.