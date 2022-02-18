Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровело 447 человек

18 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 2275 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрировано 121386 случаев заболевания.

В больницах региона действуют 2110 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82,6 процента из них занято (1742), свободны 368 коек. 140 человек были госпитализированы.

88419 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 447 человек. За период наблюдения в области отмечено 3178 летальных случаев (+3 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 634078 жителей региона, второй – 610518.