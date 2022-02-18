Владимирцы смогут познакомиться с «Черно-белой жизнью» Александра Бочкина

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В музейном центре «Палаты» открылась выставка работ выдающегося владимирского художника-графика Александра Бочкина. Она посвящается 75-летию со дня рождения мастера.

Одна из главных тем в творчестве художника – деревенские будни. В его творчестве – простота и гармония, построенные на контрасте двух цветов – черного и белого. Очень интересен автопортрет художника на фоне бревенчатой стены избы.

Часть графических листов посвящена Владимиру как старинному и, в то же время, индустриальному городу. Это городские пейзажи – тихие улочки и купола соборов, и работы, посвященные тракторному заводу в пору его расцвета.

За годы творчества мастер создал порядка 40 сюжетов линогравюр, 28 из которых есть в собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

«Главная задача музея – сохранение предметов, которые достались нам от предыдущих поколений. К сожалению, мы можем экспонировать только малую их часть. Поэтому в последнее время мы стараемся проводить большее количество выставок с предметами из наших фондов, чтобы дать посетителям возможность увидеть те бесценные сокровища, которые обычно недоступны никому, кроме хранителей», – говорит генеральный директор музея-заповедника Сергей Рыбаков.

На выставке будут проводиться мастер-классы для детей по изготовлению гравюры на пластике. Работать она будет до 4 апреля.