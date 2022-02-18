Под Владимиром в лобовом столкновении двух автомобилей погибла женщина

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 17.33 на 12 километре автодороги «Владимир — Улыбышево — Коняево» женщина 1970 года рождения, жительница областного центра, управлявшая легковушкой «Хендай Солярис» и ехавшая в сторону Владимира, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого находился водитель 1987 года рождения, житель Радужного.

В результате столкновения женщина, управлявшая «Хендай», от полученных травм скончалась на месте происшествия. Кроме того, пострадала женщина 1987 года рождения, ехавшая в «Киа» на месте пассажира — ее с различными травмами доставили в больницу.

В настоящее время в Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства происшествия, по данному факту проводится проверка.