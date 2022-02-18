Владимирский СК возбудит дело на чиновников после истории с 99-летним ветераном

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственого управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Речь идет о вопиющем случае, который произошел в Селивановском районе.

На днях Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области сообщила о том, что Селивановский райсуд признал незаконным решение местной жилищной комиссии, которая отказала 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий.

Оказывается, бабушка из Новлянского сельского поселения вынуждена была обратиться в суд после отказа чиновников, так как в ее доме 1940 года постройки буквально все пришло в негодность — канализация отсутствует, а ванная и туалет требуют ремонта. Жить в таком доме престарелой женщине очень тяжело, а другого жилья у нее нет.

Причины отказа чиновников теперь и предстоит проверить следователям. Примечательно, что в суде они заявили, что возражать против доводов ветерана не станут, и оставили решение вопроса на усмотрение суда.

Теперь ход расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате СК России.