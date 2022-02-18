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Происшествия18 февраля 2022 8:25

Владимирский Следком за год расследовал 1582 уголовных дела

Следственное ведомство региона подвело итоги 2021 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает СУ СК России по Владимирской области, всего за минувший год следователям поступило 4495 сообщений о преступлениях, из которых подавляющее большинство — 62 процента, составили сообщения о преступлениях против личности — убийств и причинения вреда здоровью.

Всего в производстве следователей находилось 1582 уголовных дела, из которых 1016 были окончены, а в суды с утвержденными обвинительными заключениями направлены 929.

При этом за прошедший год в общей сложности расследовали 1338 преступлений, из которых 587 составили тяжкие и особо тяжкие составы.

Примечательно, что совместно с полицейскими и другими правоохранительными органами было раскрыто 57 преступлений прошлых лет, в том числе шесть убийств, два изнасилования и три тяжких вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Из общей массы 75 уголовных дел минувшего года возбуждались по коррупционной направленности, еще 24 преступления касались уклонения от налогов. В ходе таких проверок в бюджет государства было возвращено 277 миллионов рублей, а также наложен арест на имущество на сумму еще в 54 миллиона рублей.

Также 14 уголовных дел касались нарушений в области оплаты труда, работодатели в их рамках выплатили 25 миллионов рублей долга, еще на 32 миллиона арестовано имущества.

Наконец, 153 уголовных дела касалось преступлений против несовершеннолетних, всего были признаны потерпевшими 152 ребенка.