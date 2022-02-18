Онкологические службы Владимира и Коврова получат современное оборудование

В Областной клинический онкологический диспансер будет поставлен еще один радиотерапевтический комплекс для проведения высокоточного облучения злокачественных новообразований. Он будет предназначен для внедрения новых методов лучевой терапии.

Онкодиспансер также получит компьютерный томограф для топометрии, которая показывает точную локализацию опухоли, дозиметрическую аппаратуру для определения дозы ионизирующего излучения и ее мощности, микроскопы, гибридайзер для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований.

Кроме того, технический арсенал онкологической службы Центральной городской больницы Коврова пополнится современным цифровым рентгенодиагностическим комплексом для выявления новообразований.