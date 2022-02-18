Владимирскую администрацию обязали привести в порядок автомобильную дорогу по улице Рабочий спуск

Прокуратура Владимира выявила многочисленные нарушения по содержанию автомобильной дороги по улице Рабочий спуск под путепроводом Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги. Это и повреждение дорожного покрытия более предельно допустимых параметров, отсутствие элементов конструкции металлического дорожного ограждения, отсутствие стационарного электрического освещения.

За 2020-2021 годы в адрес городского управления ЖКХ неоднократно поступали обращения жителей и организаций о необходимости приведения автомобильной дороги в порядок. В ответах на них сообщалось о планировании ремонта на весенне-летний период 2020-2021 годов. Однако фактически он выполнен не был.

Меры к устранению нарушений приняты лишь после обращения прокурора города в суд с административным исковым заявлением. Во время рассмотрения дела часть нарушений, связанных с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части, отсутствием дорожного ограждения, устранена.

Требования об установлении стационарного электрического освещения до настоящего времени не исполнены.

Суд удовлетворил заявленные требования об обязании администрации города установить стационарное электрическое освещение на указанном участке автомобильной дороги.