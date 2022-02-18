Уроженец Мурома заявлен на марафонскую гонку на Олимпийских играх

По информации телеканала "Матч ТВ", уроженец Мурома лыжник Иван Якимушкин вошёл в число спортсменов, которые представят Россию на Олимпиаде в Пекине. 19 февраля в 9 часов он примет участие в 50-километровом марафоне. Также от российской сборной в забеге заявлены Александр Большунов, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Напомним, что для Ивана Якимушкина это первая Олимпиада. Ранее он участвовал в 15-ти километровой гонке с раздельным стартом, но занял только 13-е место. Сам спортсмен был очень расстроен своим выступлением, но объяснил неудачу своим состоянием. Якимушкин заболел после "Тур-де-Ски". После 10 дней болезни приступил к тренировкам, но восстановиться до конца так и не смог.