Владимир Малкин официально стал прокурором Владимирской области

17 февраля президент Владимир Путин подписал указ о назначениях в органах прокуратуры РФ.

Новую должность получил бывший прокурор Орловской области Владислав Малкин. Он переедет в 33 регион. В конце прошлой недели его кандидатуру одобрил Совет Федерации.

Владислав Малкин родился 15 ноября 1978 года в туркменском городе Мары. После окончания школы он уехал в Россию, где в 2001 году окончил Московский новый юридический институт по специальности «Юриспруденция». По окончанию учебы поступил на службу в прокуратуру Краснодарского края. За время службы он был помощником прокурора и старшим следователем прокураторы Центрального района города Сочи, помощником прокурора города Сочи, заместителем Крымского межрайонного прокурора. В июле 2017 года стал первым заместителем прокурора Краснодарского края.

Президент назначил Владислава Малкина прокурором Орловской области 30 июня 2020 года.

Орловские журналисты говорят об уходе Малкина как о потери. СМИ пишут, что Владимирской области повезло, прокурор выявил много коррупционных преступлений.

Напомним, что бывший прокурор региона Игорь Пантюшин стал прокурором Башкирии.