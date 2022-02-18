В Муроме хозяйка дачного участка лично задержала вора-домушника

В дежурную часть муромской полиции 12 февраля позвонила 43-летняя жительница города на Оке, которая сообщила, что ее дачный участок обокрали, причем женщина добавила, что удерживает возможного похитителя.

На указанное место тут же прибыли полицейские которые задержали подозреваемого. Что касается потерпевшей, то она рассказала, что по пути на дачу заметила мужчину, несущего в руках пакеты. В одном из пакетов лежал самовар, в котором хозяйка распознала свою собственность.

На вопрос, откуда самовар, внятно нетрезвый мужчина ответить не смог, а потому и был задержан женщиной до приезда полиции.

Как выяснилось, подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый местный житель, который, по версии следствия, причастен еще к двум кражам с дачных участков. Общая сумма ущерба составила 48 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.