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Здоровье18 февраля 2022 6:38

Во Владимирской области 18 февраля коронавирус подтвержден у 2275 человек

Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 февраля лабораторно подтверждено 2275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

396 случаев во Владимире, 368 - в Ковровском, 356 - в Муромском, 260 - в Александровском, 192 - в Кольчугинском, 147 - в Камешковском, 144 - в Киржачском, 125 - в Суздальском, 83 - в Юрьев-Польском, 73 - в Гусь-Хрустальном, 46 - в Вязниковском, 30 - в Петушинском, 21 - в Селивановском, 17 - в Судогодском, 9 - в Радужном, 8 - в Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 121 386 случаев заболевания (32461 сл. в г. Владимире, 13157 сл. в Муромском, 14072 сл. в Ковровском, 4918 сл. в Петушинском, 6103 сл. в Кольчугинском, 7820 сл. в Александровском, 5164 сл. в Юрьев-Польском, 10943 сл. в Гусь-Хрустальном, 1380 сл. в Судогодском, 2886 сл. в Собинском, 1025 сл. в г. Радужный, 4340 сл. в Киржачском, 2587 сл. в Камешковском, 2177сл. в Гороховецком, 2182 сл. в Меленковском, 4277 сл. в Вязниковском, 4210 сл. в Суздальском, 1684 сл. в Селивановском).