Во Владимире инспекторы ГИМС провели рейд на водохранилище Содышка

С приходом первых теплых дней толща льда стала уменьшаться, и увеличились риски происшествий на водоемах. В связи с этим инспекторы ГИМС регионального главка МЧС вышли в очередные рейды.

Один из таких состоялся 17 февраля на Содышке. Представители госинспекции по безопасности маломерных судов сели на снегоходы и направились на водоем, где побеседовали с рыбаками и раздали им памятки.

К счастью, никаких происшествий в этот день допущено не было. В ГУ МЧС России по Владимирской области отметили, что с начала года ни одного ЧП на реках, озерах и прудах региона не было, однако бдительность терять не стоит.

В случае чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам 01, 101 или 112.