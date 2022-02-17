В Лакинске местный житель хранил наркотики под чехлом телефона

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Собинского района направили в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего местного жителя в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Мужчину задержали в январе оперативники в ходе работы по информации. Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли сверток, в котором оказалось 1,07 грамма синтетического наркотика, что впоследствии подтвердили эксперты. По данным следствия, наркотики задержанный прятал под чехлом мобильного телефона.

По версии следователей, наркотик мужчина купил через тайник-закладку. В скором времени ему предстоит предстать перед Собинским городским судом.