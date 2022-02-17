Владимиру на уборку снега нужно еще 40 миллионов рублей

В этом зимнем сезоне выпало в четыре раза больше снега, чем в прошлые годы. Коммунальщики к такому явно не были готовы. На уборку города дополнительно нужно 40 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании комитета горсовета, обсуждая вопросы перераспределения бюджетных средств.

Деньги необходимы на оплату аренды самосвалов и погрузчиков, закупку ГСМ и запасных частей. Кроме того, весной нужно продлить договора на аренду фронтальных погрузчиков. Для уплотнения снега на свалках пришлось арендовать два бульдозера.

С начала зимы на свалки Владимира частные организации, организации сферы ЖКХ вывезли 238 тысяч кубометров снега. "Центр управления городскими дорогами" вывез еще 201 тысячу кубометров.

Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать выделить дополнительные средства.