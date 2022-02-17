В детском саду Кольчугина кормили просроченными продуктами

Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском саду №1.

Так, работники пищеблока не соблюдали условия хранения продуктов, а также готовили из продуктов, не имеющих документов о сроке их годности и условиях хранения.

В этой связи в адрес заведующей дошкольным учреждением внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Кроме того, в отношении заведующей складом вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов". Оно находится на рассмотрении.