В Карабаново пенсионера обокрали во время празднования новоселья

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию города Карабаново Александровского района обратился пенсионер, который рассказал, что из его квартиры попали 7900 рублей.

Следственно-оперативная группа провела осмотре места происшествия, и не обнаружила повреждений ни на входной двери, ни на окнах. Зато сам хозяин вспомнил, что накануне праздновал новоселье в компании малознакомых граждан. Оказалось, что среди них была 39-летняя ранее попадавшаяся полицейским местная жительница, которую и заподозрили в краже.

Дама после задержания созналась в том, что действительно узнала о том, что хозяин получил деньги, и во время застолья незаметно вытащила купюры из кармана его куртки, а впоследствии потратила их.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.