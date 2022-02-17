Владимирские онкологи освоили новый метод лечения рака

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Владимирские онкологи освоили новый метод лечения злокачественных новообразований с применением брахитерапии. Это стало возможным благодаря поставке в Областной клинический онкологический диспансер в октябре прошлого года современного гамма-терапевтического аппарата контактного облучения для проведения брахитерапии.

За этот период владимирские онкологи провели уже более 150 сеансов брахитерапии при лечении рака шейки матки и тела матки. В перспективе возможно применение этого метода терапии при лечении злокачественных новообразований и других локализаций.

По эффективности результаты брахитерапии в некоторых случаях сопоставимы с хирургическими методами лечения. Кроме того, такой вид лечения существенно сокращает продолжительность терапии и реабилитации.

Техническое переоснащение региональной онкологической службы по нацпроекту «Здравоохранение» продолжится и в текущем году.

В рамках нацпроекта во Владимирской области созданы центры амбулаторной онкологической помощи во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном и Киржаче. Еще один такой центр планируется открыть в Александрове.