Половина больничных листов владимирцы закрывают дистанционно

Со 2 февраля у владимирцев появилась возможность открывать и закрывать больничные листы дистанционно. В облздраве говорят, что никаких трудностей и проблем не возникло. Больше 50 процентов больничных закрываются новым способом, что позволяет разгрузить поликлиники и развести потоки больных.

Поликлиники региона активно включились в процесс оформления больничных дистанционным способом. И 50 процентов - это очень хороший показатель для региона, он соответствует числу жителей, которые активно пользуются интернетом, отметил руководитель облздрава Артем Осипов.