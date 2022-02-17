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Общество17 февраля 2022 12:01

Половина больничных листов владимирцы закрывают дистанционно

Поликлиники активно включились в процесс
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Со 2 февраля у владимирцев появилась возможность открывать и закрывать больничные листы дистанционно. В облздраве говорят, что никаких трудностей и проблем не возникло. Больше 50 процентов больничных закрываются новым способом, что позволяет разгрузить поликлиники и развести потоки больных.

Поликлиники региона активно включились в процесс оформления больничных дистанционным способом. И 50 процентов - это очень хороший показатель для региона, он соответствует числу жителей, которые активно пользуются интернетом, отметил руководитель облздрава Артем Осипов.