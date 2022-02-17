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Здоровье17 февраля 2022 11:54

Во Владимирской области появилась лаборатория для выявления "омикрона"

Однако некоторые образцы отправляются в Москву
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области появилась лаборатория, где можно определить штамм "омикрон". Напомним, что в начале новой волны врио губернатора говорил, что ПЦР приходится отправлять в другие регионы. Однако некоторые образцы все равно отправляют в Москву, этого требует отчетность.

- Мы отправляем те выборки анализов, которые с нас требуют. То есть, определенный объем биоматериалов всегда отправляется в центр для мониторинга. Тот объем, который в основном идет по линии Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и наш исследовательский институт. Для себя мы тоже организовали такую возможность, чтобы отслеживать эпидситуацию онлайн», - пояснил и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.