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Происшествия17 февраля 2022 11:29

Во Владимире обиженный охранник три раза сообщил о заложенной бомбе в больнице

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Как сообщает областная прокуратура, сотрудник частного охранного предприятия, который работал в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира, выпивал на рабочем месте. В этом он был уличен руководством медицинского учреждения. В связи с чем его решили уволить.

Тогда мужчина решил отомстить. Он трижды сообщил по номерам «101» и «112» о заложенном в здании больницы взрывном устройстве. На место тут же выехали полицейские и спецтехника МЧС. Информация не подтвердилась.

Мужчине грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также он должен возместить затраты на выезд личного состава правоохранительных органов по факту заведомо ложного сообщения готовящемся взрыве.