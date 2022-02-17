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Происшествия17 февраля 2022 10:58

Двое жителей Владимирской области контрабандой привезли вещества для наращивания мышечной массы

Уголовные дела переданы в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Завершено расследование двух уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ на территорию России.

В ходе следствия установлено, что 33 и 35-летний жители Владимирской области в разное время нашли в интернете сайты, на которых предлагалось купить сильнодействующие препараты, способствующие наращиванию мышечной массы. Воспользовавшись предложением, обвиняемые оплатили товар и через некоторое время с территории одного из соседних государств получили препараты.

Как сообщают в областном УМВД, оперативные сотрудники изъяли блистеры, в которых находились более 120 таблеток, и флаконы с более 30 гр. жидкости. Результаты исследований и экспертиз показали, что в препаратах содержатся вещества, запрещенные к свободному обороту в России.

Были возбуждены уголовные дела по статье "контрабанда сильнодействующих веществ", которые направлены в суд.