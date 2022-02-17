ОДКБ не испытывает проблем после ухода главного врача Светланы Макаровой

После ухода с поста главного врача ОДКБ Светланы Макаровой появляются слухи, что больница не справляется с нагрузкой. Однако в облздраве опровергают эту информацию, подчеркивая, что врач не ушла бы, если бы не была уверена в работе своего коллектива.

- Светлана Альбертовна — как капитан и вожак детского здравоохранения Владимирской области, никогда бы себе не позволила уйти в той ситуации, если бы она не была уверена в своем коллективе и в стабильности ситуации внутри стационара. Да, безусловно, узкие специалисты выведены на прием детей по вызовам и в «красные зоны». Но город Владимир у нас сейчас показывает снижение заболеваемости среди детей от пика почти в 3 раза. Поэтому пик пройден, коллектив слаженно и сплоченно работает. Мы подтверждаем, что находимся на связи со Светланой Альбертовной, что она держит руку на пульсе, - подчеркнул и.о. директора облздрава Артем Осипов.

Он отметил, что Светлана Макарова не только покинула пост главврача ОДКБ, но и отказалась быть главным специалистом по педиатрии. И это настоящая потеря для региона.