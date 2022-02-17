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Общество17 февраля 2022 8:56

В Коврове из аварийного жилья переселили 69 человек

Владимирская область занимает 12-е место по переселению в России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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16 февраля ковровчане получили ключи от квартир в трёхэтажном доме на улице 19 Партсъезда. В новостройку из аварийного жилья переселено 69 человек.

- Мы выполняем проект по сокращению непригодного жилья в области в хорошем темпе, даже опережающем – Владимирская область занимает 12 место в России. В ближайшие два года планируем переселить более 3,5 тысяч человек. Фонд ЖКХ одобрил нашему региону заявку на средства для этих целей, - сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Аварийного жилья в области ещё много. Каждый десятый дом – с ветхими деревянными перекрытиями. А количество домов, которые уже давно исчерпали эксплуатационный ресурс и попросту не соответствуют элементарным санитарным нормам, исчисляется тысячами. При этом сегодня по разным причинам не все дома, которые нужно расселять, попадают в реестр.

По словам Авдеева, нужно проверить и актуализировать списки таких помещений. Он поручил инфраструктурному блоку региона в связке с местными администрациями провести тщательный мониторинг.