В Коврове из аварийного жилья переселили 69 человек

16 февраля ковровчане получили ключи от квартир в трёхэтажном доме на улице 19 Партсъезда. В новостройку из аварийного жилья переселено 69 человек.

- Мы выполняем проект по сокращению непригодного жилья в области в хорошем темпе, даже опережающем – Владимирская область занимает 12 место в России. В ближайшие два года планируем переселить более 3,5 тысяч человек. Фонд ЖКХ одобрил нашему региону заявку на средства для этих целей, - сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Аварийного жилья в области ещё много. Каждый десятый дом – с ветхими деревянными перекрытиями. А количество домов, которые уже давно исчерпали эксплуатационный ресурс и попросту не соответствуют элементарным санитарным нормам, исчисляется тысячами. При этом сегодня по разным причинам не все дома, которые нужно расселять, попадают в реестр.

По словам Авдеева, нужно проверить и актуализировать списки таких помещений. Он поручил инфраструктурному блоку региона в связке с местными администрациями провести тщательный мониторинг.