В Александрове пересмотрят уголовное дело о гибели в ДТП пешехода

Как сообщает прокуратура Владимирской области, постановлением Александорвского городского суда от 3 ноября 2021 года уголовное дело в отношении водителя, насмерть сбившего женщину, было прекращено.

Инцидент произошел 16 июня минувшего года на улице Фрунзе города Струнино около 11 часов утра — водитель легковушки переехал женщину, от чего она скончалась в больнице спустя трое суток.

В суде от потерпевшей стороны было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении водителя в связи с примирением. Дело было прекращено, но Александровский городской прокурор обжаловал его в областной суд, посчитав необоснованным.

Владимирский областной суд согласился с мнением надзорной инстанции, определив, что в данном случае речь идет о гибели человека, и одного факта примирения и заглаживания вреда недостаточно, чтобы делать вывод об устранении вреда, причиненного преступлением.

Более того — оказалось, что представительница потерпевшей стороны, подававшая ходатайство, родственницей погибшей не была, но должна была получить от нее по завещанию личное имущество. Однако после смерти женщины у нотариуса наследственного дела не имелось, так что юридически подавшая ходатайство дама даже не была наследницей.

В связи с этим постановление первой инстанции было отменено, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в городской суд, но в ином составе.