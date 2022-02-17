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Общество17 февраля 2022 8:04

В Судогде сирота три года не могла получить муниципальную квартиру

Девушке пришлось жить все это время у знакомых
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского района провело проверку по заявлению девушки, которая является ребенком, оставшимся без попечения родителей. Ее мать лишили родительских прав еще в 2006 году, а отца — в 2016.

Департамент образования региона в 2019 году включил девушку в список тех, кто нуждается в первоочередном обеспечении жильем, но на этом дело остановилось.

Сирота много раз обращалась к местным властям, но это ничего не давало — в 2021 году она сама стала матерью, и вместе с ребенком вынуждена была или снимать жилье, или жить у друзей.

Прокуратура обратилась в суд и иском к администрации, потребовав предоставить сироте положенное жилье. Суд встал на сторону молодой мамы, и удовлетворил требования прокурора. В настоящее время семье наконец-то предоставили квартиру площадью 31,9 квадратных метра по договору найма специализированного жилого помещения.