В Судогде сирота три года не могла получить муниципальную квартиру

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского района провело проверку по заявлению девушки, которая является ребенком, оставшимся без попечения родителей. Ее мать лишили родительских прав еще в 2006 году, а отца — в 2016.

Департамент образования региона в 2019 году включил девушку в список тех, кто нуждается в первоочередном обеспечении жильем, но на этом дело остановилось.

Сирота много раз обращалась к местным властям, но это ничего не давало — в 2021 году она сама стала матерью, и вместе с ребенком вынуждена была или снимать жилье, или жить у друзей.

Прокуратура обратилась в суд и иском к администрации, потребовав предоставить сироте положенное жилье. Суд встал на сторону молодой мамы, и удовлетворил требования прокурора. В настоящее время семье наконец-то предоставили квартиру площадью 31,9 квадратных метра по договору найма специализированного жилого помещения.