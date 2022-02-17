Владимирские работодатели предлагают зарплату почти в 43 тысячи рублей

Служба исследований hh.ru проанализировала более 72 тысяч вакансий, открытых в январе 2022 года в регионах Центрального федерального округа и выяснила, в каком из них работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.

В среднем по ЦФО (без учета Москвы и Московской области) работодатели предлагают 49,3 тысячи рублей, по России – 52,5 тысяч рублей.

Владимирская область находится в середине рейтинга и занимает 8-е место по уровню зарплатного предложения. Средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила 42,9 тысяч рублей. Наиболее высокий доход в регионе предлагают в сферах «Высший менеджмент» (57,4 тысячи рублей), «Безопасность» (53,8 тысяч руб.лей) и «Инсталляция и сервис» (47,9 тысяч рублей).

В Рязанской области средняя зарплата составляет 43 тысячи рублей, в Ивановской - 40,9 тысяч рублей. Лидером рейтинга стала Калужская область – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила 45,7 тыс. рублей. На последнем месте среди регионов ЦФО – Тамбовская область, где средняя предлагаемая зарплата составляет 37,7 тыс. рублей.