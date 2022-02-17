Жительницу Гусь-Хрустального обокрал мужчина с сайта знакомств

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

Жертвой преступления стала местная жительница, которая рассказала, что недавно познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, которого после недолгой переписки пригласила к себе домой. Некоторое время они жили вместе, но однажды сожитель пропал, а вместе с ним из квартиры исчезли 40 тысяч рублей и золотые украшения — браслеты, серьги, кольца, подвески и цепочка. С тех пор мужчина в доме больше не появлялся.

В ходе розысков оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 42-летний житель Мурома. После задержания мужчина признался, что во время совместной жизни узнал, где хозяйка хранит деньги и ценности, чем и воспользовался, пока ее не было дома. Все украденное подозреваемый впоследствии продал.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.