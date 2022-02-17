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Здоровье17 февраля 2022 6:54

Во Владимирской области 17 февраля коронавирус диагностирован у 2139 человек

Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области 17 февраля лабораторно подтверждено 2139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

399 заболевших во Владимире, 353 - в Ковровском, 342 - в Александровском, 284 - в Муромском, 175 - в Киржачском, 115 - в Юрьев-Польском, 98 - в Кольчугинском, 93 - в Камешковском, 61 - в Вязниковском, 54 - в Гусь-Хрустальном, 44 - в Петушинском, 32 - в Гороховецком, 31 - в Суздальском, 29 - в Судогодском, 16 - в Селивановском, 11 - в Радужном, по 1 - в Собинском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 119 111 случаев заболевания (32065 сл. в г. Владимире, 12801 сл. в Муромском, 13704 сл. в Ковровском, 4888 сл. в Петушинском, 5911сл. в Кольчугинском, 7560 сл. в Александровском, 5081 сл. в Юрьев-Польском, 10870 сл. в Гусь-Хрустальном, 1363 сл. в Судогодском, 2886 сл. в Собинском, 1016 сл. в г. Радужный, 4196 сл. в Киржачском, 2440 сл. в Камешковском, 2169 сл. в Гороховецком, 2182 сл. в Меленковском, 4231 сл. в Вязниковском, 4085 сл. в Суздальском, 1663 сл. в Селивановском).