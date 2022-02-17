В Меленках во время учений эвакуировали торговый центр

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

По замыслу состоявшихся на днях учений, условный пожар случился на втором этаже торгового центра, расположенного в центре города — там «загорелась» кладовка.

В ходе работы сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из числа персонала, а также спасли двух условно пострадавших, которых разыскали газодымозащитники.

В результате «пожар» успешно потушили, после чего провели профилактическую беседу с сотрудниками магазина.

Всего на учениях были задействованы 15 пожарных, четыре пожарные машины, и одна бригада скорой медицинской помощи