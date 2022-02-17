"Владимирпассажиртранс" забрал себе маршруты 29С и 33С

Подведены итоги трех конкурсов на перевозку пассажиров. Маршруты №29С и 33С (микрорайоны Энергетик и Юрьевец) забрал «Владимирпассажиртранс». К слову, именно на эти маршруты мэрия обещала пустить новые 14 автобусов.

А вот маршруты №13С и №16С нового перевозчика не обрели - на конкурс так никто и не заявился. Также не состоялись аукционы по маршрутам №13С, 16С и 27. Не проводились конкурсы на автобусы №10С и №24С.

На сегодняшний день "Владимирпассажиртранс" является самым крупным перевозчиком в городе.