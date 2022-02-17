День масленичной недели в Суздале обойдется в 13 тысяч рублей

Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поедут россияне на масленичные гуляния. Масленичная неделя пройдёт в этом году с 28 февраля по 6 марта.

Ялта в Крыму, Сочи в Краснодарском крае, горные курорты Шерегеш в Кемеровской области и Домбай в Карачаево-Черкесии, а также города Санкт-Петербург, Пятигорск, Лахденпохья, Новосибирск, Казань и Суздаль составили десятку популярных городов для путешествий в Масленичную неделю.

Туристы бронируют отдых на Масленичную неделю и тратят от 1,2 до 13,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть на Масленицу в Пятигорске (1231 рубль / 6,5 ночи), дороже — в Суздале (13300 рублей / 2 ночи).

Больше всего туристов бронируют отели — 56%, квартиры — 32,76% и дома — 9,91%. На Масленицу собираются в путешествия 46,55% пар, 20,69% компаний, 14,22% человек, которые путешествуют в одиночку. Ещё 11,21% семей поедут на масленичные гуляния в начале марта.