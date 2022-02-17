Житель Киржача 26 раз ударил знакомую ножом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего неоднократно судимого жителя Киржача.

По версии следствия, днем 2 декабря 2021 года обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. У мужчины возник словесный конфликт с присутствующими. 44-летняя женщина вышла в другое помещение частного дома для того что бы вызвать полицию.

Как сообщает областной следственный комитет, заметив это, мужчина решил убить женщину. Он нашел нож и направился к потерпевшей, где нанес ей не менее 26 ударов ножом по голове и телу.

Кроме этого, в ноябре 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, незаконно проник в квартиру 70-летней жительницы Киржача.

Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киржачский районный суд для рассмотрения по существу.