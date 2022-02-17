Бывшему директору "Облстройзаказчика" дали условный срок за взятку и растрату

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор бывшему директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик». Она признана виновной в получении взятки и растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления выявлены УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с прокуратурой Владимира.

Установлено, что в сентябре 2020 года директор «Облстройзаказчика» предложила своему знакомому за 80 тысяч рублей заключить по заведомо завышенной стоимости контракты на кадастровые работы по составлению технического плана и схемы, отображающей расположение сетей инженерно технического обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов. На это предложение мужчина согласился и впоследствии передал ей взятку.

После этого со 2 октября по 8 декабря 2020 года руководитель заключила в рамках национального проекта «Здравоохранение» от имени «Облстройзаказчика» с индивидуальным предпринимателем контракты. Их стоимость составила от 130 до 170 тысяч рублей, тогда как рыночная стоимость была 17 400 рублей за каждый контракт.

Директор подготовила и подписала заявки в департамент архитектуры и строительства Владимирской области на оплату работ по контрактам, на основании которых 1,5 миллиона рублей были перечислены ее пособнику.

С учетом средней рыночной стоимости работ руководитель при пособничестве своего знакомого растратила более 1,3 миллиона рублей.

Свою вину директор признала, ущерб возместила в полном объеме. Суд дал ей 4,5 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, связанные с выполнением административно- хозяйственных функций на срок 3 года.