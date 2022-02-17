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Происшествия17 февраля 2022 4:22

В Меленковском районе на месте пожара в жилом доме обнаружены двое погибших

ЧП случилось поздно вечером 16 февраля в деревне Воютино
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 23.50 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в деревне Воютино, на улице Поповская, 12.

На место ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на трех спецмшинах, а также представители СПК «Дмитриевы горы» и местная добровольная пожарная команда. К моменту прибытия первых расчетов дом горел по всей площади.

Пожарным удалось справиться с огнем, общая выгоревшая площадь составила 50 квадратных метров.

К сожалению, в ходе разбора конструкций были обнаружены тела двух погибших, личности которых в настоящее время уточняются. Также в настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.