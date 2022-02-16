В Камешковском районе ликвидирован крупный пожар в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчеров в 15.38, звонившие сообщили о том, то горит дом на четыре квартиры по улице Луговая. На место ЧП прибыли 18 сотрудников МЧС на семи пожарных машинах.

На месте оказалось, что горят две квартиры в четырехквартирном деревянном доме, при этом была угроза перехода огня на соседние жилища. В итоге пожар был потушен на площади 180 квадратных метров при площади в 250 квадратных метров. Как оказалось, одна квартира была нежилой, жильцов другой временно поселили к родственникам. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего.