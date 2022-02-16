Во Владимирской области на железной дороге установили 170 тепловизоров

Новаторские технологии были использованы в целях повышения безопасности на участках, где курсируют на повышенных скоростях «Спасаны», «Стирижи» и «Ласточки».

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», в 2021 году на нескольких участках была введена в эксплуатацию система контроля и наблюдения. Установлена она между станциями Петушки и Второво на протяжении 94 километров.

В систему входит около 170 тепловизионных камер и 100 видеокамер, которые установлены по обеим сторонам пути.

Камеры предназначены для передачи сигналов машинистам, которые заранее уведомляются о появлении в опасной близости от путей людей или животных, тем самым снижая риски происшествий.

В настоящее время точно такие же системы устанавливают на участке от Второво до Вязников, что составляет еще 96 километров.

Также в целях безопасности в 2021 году на станции Добрятино, что между Муромом и Вековкой, построили пешеходный переход со светофором и звуковой сигнализацией. Его стоимость составила 13 миллионов рублей.