Ковровчанина приговорили к исправительным работам за кражу из магазина

В Коврове вынесли приговор местному жителю, виновному в краже.

В июле 2020 года ковровчанин, находясь в помещении торгового зала магазина «Спортмастер», взял со стоек 3 футболки и 2 пары мужских шорт, с которыми пошел в примерочную. Там он сорвал с одежды пластиковые бейджи, бумажные и вшитые ярлыки, надел ее на себя. После этого, минуя кассу и не оплатив товар, вышел из магазина и скрылся причинив магазину ущерб на сумму около 5 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 5 % заработка.