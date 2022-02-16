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Общество16 февраля 2022 12:43

Ковровчанина приговорили к исправительным работам за кражу из магазина

Также с него будут удерживать 5 процентов заработка
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В Коврове вынесли приговор местному жителю, виновному в краже.

В июле 2020 года ковровчанин, находясь в помещении торгового зала магазина «Спортмастер», взял со стоек 3 футболки и 2 пары мужских шорт, с которыми пошел в примерочную. Там он сорвал с одежды пластиковые бейджи, бумажные и вшитые ярлыки, надел ее на себя. После этого, минуя кассу и не оплатив товар, вышел из магазина и скрылся причинив магазину ущерб на сумму около 5 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 5 % заработка.