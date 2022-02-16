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Общество16 февраля 2022 11:53

Муромлянин незаконно получил больше 100 тысяч рублей от центра занятости

Мужчина получал пособие, хотя работал
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В феврале 2020 года житель Мурома обратился в Центр занятости населения, куда был поставлен на учет и признан безработным.

С февраля по август ему выплачивалось пособие по безработице. Затем Центру занятости из сведений, предоставленных Пенсионным Фондом РФ, стало известно о том, что мужчина в марте устроился на работу. Однако об этом не сообщил, продолжая незаконно получать пособие.

Центр занятости населения просит взыскать с него выплаченные денежные средства в размере более 100 тысяч рублей.

По делу назначена подготовка к судебному разбирательству.