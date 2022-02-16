Муромлянин незаконно получил больше 100 тысяч рублей от центра занятости

В феврале 2020 года житель Мурома обратился в Центр занятости населения, куда был поставлен на учет и признан безработным.

С февраля по август ему выплачивалось пособие по безработице. Затем Центру занятости из сведений, предоставленных Пенсионным Фондом РФ, стало известно о том, что мужчина в марте устроился на работу. Однако об этом не сообщил, продолжая незаконно получать пособие.

Центр занятости населения просит взыскать с него выплаченные денежные средства в размере более 100 тысяч рублей.

По делу назначена подготовка к судебному разбирательству.