На догазификацию Владимирской области направят более 1,6 миллиарда рублей

В 33 регионе принята госпрограмма "Развитие газификации и догазификации Владимирской области". Согласно этой программе, в 2022-2030 годах из областного бюджета выделят более 1,6 миллиарда рублей на увеличение темпов газификации.

В частности − на предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию) газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газопроводов-вводов, а также на субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на возмещение затрат в связи с выполнением подготовки внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приёму газа. В ближайшие годы из областного бюджета будет выделено: в 2022 году – 311,34 млн рублей, в 2023 году – 259,078 млн рублей, в 2024 году – 294,75 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года уровень газификации природным газом в целом по Владимирской области составляет 83,2 процента, в том числе в городах – 96 процентов, в сельских населённых пунктах – 52,76 процента. К 2031 году протяжённость газовых сетей будет увеличена на 557 км, планируется подготовить к принятию природного газа 8680 домов и квартир.