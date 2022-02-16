Житель Коврова занял гараж умершей соседки, сдав ее автомобиль в металлолом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Коврова. Мужчина обвиняется в краже.

По версии следствия, обвиняемый планировал купить гараж, находившийся недалеко от его дома. Подходящих предложений о продаже он не нашёл, но выяснил, что хозяйка одного из гаражей умерла, а её родственники проживают в другом регионе.

Как сообщает областное УМВД, мужчина заменил замок на чужом гараже и в течение нескольких месяцев пользовался им, сдав в пункт приема металла хранившийся в помещении чужой автомобиль. Приехавший в Ковров собственник гаража не смог попасть в помещение, обратился в полицию и предоставил документы, подтверждающие его право собственности.

Мужчина свою вину признал и возместил причиненный материальный ущерб в сумме 36 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.