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Общество16 февраля 2022 10:36

В Киржачском районе прокуроры наказали энергетиков за отключение света

Возбуждены дела об административных правонарушениях
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Прокуратура установила, что за 2021 год суммарное количество отключений электроснабжения в деревне Финеево составило 147 часов 55 минут, общая продолжительность отключения коммунальной услуги по электроснабжению в деревне Акулово - 85 часов 50 минут.

В адрес руководителя Киржачского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» внесено представление. Кроме того, в отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.8 и ст. 7.23 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.