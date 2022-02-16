В Киржачском районе прокуроры наказали энергетиков за отключение света

Прокуратура установила, что за 2021 год суммарное количество отключений электроснабжения в деревне Финеево составило 147 часов 55 минут, общая продолжительность отключения коммунальной услуги по электроснабжению в деревне Акулово - 85 часов 50 минут.

В адрес руководителя Киржачского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» внесено представление. Кроме того, в отношении руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.8 и ст. 7.23 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.