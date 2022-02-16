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Общество16 февраля 2022 10:21

В Селивановскм районе 99-летней участнице Великой Отечественной войны отказали в улучшении жилищных условий

Бабушка обратилась в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Жительница Селивановского района обратилась в суд с иском о признании незаконным решения жилищной комиссии администрации сельского поселения Новлянское об отказе в принятии ее на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Женщина является участницей Великой Отечественной войны, имеет инвалидность, проживает в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит, другого имущества у нее нет. Условия проживания в доме, с учетом ее возраста (99 лет), являются очень тяжелыми, в доме нет канализации, ванной, туалета, требуется проведение ремонта. Однако жилищная комиссия отказала в признании истца нуждающейся в улучшении жилищных условий. Тогда бабушка обратилась в суд.

Суд признал незаконным решение жилищной комиссии об отказе в принятии административного истца на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.