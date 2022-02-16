В Коврове многодетной семье предоставили участок без коммуникаций

Ковровский городской прокурор обратился в суд с административным иском о возложении на администрацию Коврова обязанности организовать тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, подъезд и транспортную инфраструктуру к земельному участку.

Оказалось, что администрация Коврова предоставила многодетной семье земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Однако коммуникации подведены не были. При этом собственники земельного участка производят оплату за него, но использовать по назначению не могут.

Решением суда на администрацию Коврова возложена обязанность организовать газоснабжение и водоснабжение, водоотведение, подъезд и транспортную инфраструктуру к земельному участку многодетной семьи.