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Общество16 февраля 2022 10:03

На складе магазина в Петушках обнаружили 700 пачек контрафактных сигарет

На них не было маркировок и акцизных марок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото Владимирской таможни

фото Владимирской таможни

В ходе проверки владимирской таможней одного из складов магазина в Петушках было обнаружено более 700 пачек табачной продукции без маркировки. На упаковки с сигаретами не нанесены обязательные при обороте товаров средства идентификации, а также акцизные марки.

«Реализация таких товаров является нарушением требований Постановлений Правительства Российской Федерации. Проверочные мероприятия проводились совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, им передана табачная продукция с целью принятия дальнейших мер в соответствии с действующим законодательством» - пояснил начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.