В Кольчугино двоих человек осудили за покушение на сбыт наркотиков

Кольчугинский городской суд вынес приговор двум мужчинам. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает областная прокуратура, в июне 2020 года мужчина в интернете обратился к неустановленному лицу, сообщив о своём желании участвовать в сбыте наркотиков и психотропных веществ. Также он подбил на дело своего знакомого.

Он получили информацию о местонахождении организованного тайника, где обнаружил и забрал крупную партию наркотических и психотропных веществ. После этого злоумышленники подготовили и расфасовали наркотики для последующего сбыта и проследовали к одному из садоводческих товариществ района для организации, так называемых «закладок».

Однако были задержаны сотрудниками полиции. Мужчинам назначили 9 и 10 лет отбывания в колонии строгого режима.